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В "Красную книгу" Азербайджана будут внесены еще 279 видов животных

В "Красную книгу" Азербайджана будут внесены еще 279 видов животных В третье издание "Красной книги" Азербайджана планируется внести 279 новых видов редких, вымирающих или находящихся на грани вымирания животных.
Наука и образование
27 января 2022 г. 18:07
В Красную книгу Азербайджана будут внесены еще 279 видов животных

В третье издание "Красной книги" Азербайджана планируется внести 279 новых видов редких, вымирающих или находящихся на грани вымирания животных.

Как передает Report, об этом сказал исполнительный директор Института зоологии НАНА, доктор биологических наук, доцент Эльшад Ахмедов.

"В настоящее время специалисты Института зоологии и эксперты рабочей группы ведут интенсивный мониторинг по изучению редких и исчезающих видов фауны", - заявил он.

По его словам, в очередное издание "Красной книги" планируется внести 118 видов насекомых, 11 видов рыб, 20 видов рептилий, 83 вида птиц, а также 35 видов млекопитающих и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeni “Qırmızı Kitab”ına daha 279 növ heyvan daxil ediləcək

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