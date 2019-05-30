Идрис Исаев: В каждом классе должно быть больше 20 учеников

"Во всех классах школ ощущается плотность учеников. Согласно последней поправке в законодательство, в каждом классе должно быть от 20-ти до 30-ти учеников".

Как сообщает Report, об этом на тренинге для медиа сказал заместитель министра образования Идрис Исаев, выступая на тему нового закона "Об общем образовании".

Он сообщил, что соответствующим органом исполнительной власти в связи с этим вопросом должно приниматься решение: "Это станет важным шагом с точки зрения комплектации классов".

Замминистра отметил, что в Азербайджане получают образование 1 млн 600 тыс. школьников, около 150 тыс. учителей занимаются педагогической деятельностью, в стране 4500 учебных заведений.

И.Исаев отметил, что актуальным остается привлечение в школы специализированных психологов: "Потому что в некоторых случаях работающие в школах психологи – кадры, которые занимаются не по своей специальности".