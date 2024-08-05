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Карабахский университет планирует в будущем готовить магистров и докторов наук

Карабахский университет планирует в будущем готовить магистров и докторов наук В ближайшие годы в Карабахском университете будет осуществляться прием в магистратуру и докторантуру.
Наука и образование
5 августа 2024 г. 13:54
Карабахский университет планирует в будущем готовить магистров и докторов наук

В ближайшие годы в Карабахском университете будет осуществляться прием в магистратуру и докторантуру.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на встрече с участниками V летнего лагеря диаспорской молодежи.

По его словам, в будущем в Карабахском университете будет также осуществляться прием иностранных студентов:

"Надеемся, что диаспорская молодежь окажет помощь в пропаганде и продвижении университета, и что названный в честь Карабаха университет, как современное образовательное учреждение, представит высшее образование Азербайджана в мире на самом высоком уровне".

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Версия на английском языке Karabakh University to offer advanced degrees and welcome international students
Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetində magistratura və doktoranturaya qəbul keçiriləcək, xarici tələbələr təhsil alacaqlar

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