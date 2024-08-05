Карабахский университет планирует в будущем готовить магистров и докторов наук

В ближайшие годы в Карабахском университете будет осуществляться прием в магистратуру и докторантуру.
Как сообщает Report, об этом заявил ректор Карабахского университета Шахин Байрамов на встрече с участниками V летнего лагеря диаспорской молодежи.
По его словам, в будущем в Карабахском университете будет также осуществляться прием иностранных студентов:
"Надеемся, что диаспорская молодежь окажет помощь в пропаганде и продвижении университета, и что названный в честь Карабаха университет, как современное образовательное учреждение, представит высшее образование Азербайджана в мире на самом высоком уровне".