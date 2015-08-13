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    В какие ВУЗы поступили студенты, набравшие 700 баллов? - СПИСОК

    Большинство из них выбрали Бакинскую высшую школу нефти

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов обнародовала названия высших учебных заведений, в которые поступили абитуриенты, набравшие 700 баллов. Report предлагает данный список.

     I группа специальностей

    - Мамедли Иса Эльшад оглу: - Бакинская высшая школа нефти, Нефтегазовая инженерия (На основании государственного заказа)

    - Аббасов Нихад Натиг оглу: - Бакинская высшая школа нефти, Нефтегазовая инженерия (На основании государственного заказа)

    - Аллахвердиев Али Аллахверди оглу: - Университет "Кавказ", Машиностроение (На основании государственного заказа)

    - Исмиханов Теймур Вюгар оглу: Университет "АДА", Компьютерные науки (На платной основе)

    - Абдуев Фируз Байрам оглу: - Университет "Кавказ", Компьютерная инженерия (На основании государственного заказа)

    - Гасанли Арзу Адалят кызы: Бакинская высшая школа нефти, Инженерия автоматизирования процессов (На основании государственного заказа)

    - Алиева Нармин Чингиз кызы: - Университет "АДА", Компьютерная инженерия (На платной основе)

    II группа специальностей

    - Гасымов Эльчин Зияд оглу: Университет "Кавказ", Бухгалтерский учет и аудит (На основании государственного заказа)

    - Ахмедoв Ибрагим Ахмед оглу: Университет "АДА", Международные отношения (На платной основе)

    - Искендеров Али Рауф оглу: - Университет "АДА", Международные отношения (На платной основе)

    III группа специальностей

    - Новрузова Лала Зафер кызы: Государственная академия управления при президенте Азербайджанской Республики, Юриспруденция (На основании государственного заказа)

    - Эфендиева Хаяла Раван кызы: - Государственная академия управления при президенте Азербайджанской Республики, Юриспруденция (На основании государственного заказа)

    - Абдулрагимов Камран Гусейн оглу: - Бакинский государственный университет, Юриспруденция (На основании государственного заказа)

    IV группа специальностей

    - Махмудова Асья Идрис кызы: Азербайджанский медицинский университет, Лечебное дело (На основании государственного заказа)

    - Меджидов Нурлан Намиг оглу: Азербайджанский медицинский университет, Лечебное дело (На основании государственного заказа).

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