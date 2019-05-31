 Наверх

В июне в Азербайджане состоится конкурс по смене работы учителей

В июне в Азербайджане состоится конкурс по смене работы учителей

"Прием электронных документов на конкурс по смене места работы учителей начнется 3 июня".

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника отдела по человеческим ресурсам министерства образования Азербайджана Мурад Джамалзаде сказал на тренинге для представителей СМИ.

По его словам, прием документов продлится до 10 июня.

Представитель министерства сказал, что конкурс будет проведен до 24 июня: "Для учителей, желающих сменить место работы, не проводятся тесты и собеседования, потому что в настоящее время они работают учителями и нет необходимости проверять их тестами".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi