В Исмаиллы обнаружен исторический объект

В ходе работ, проведенных на участке, пролегающем через село Кюрдюван, было обнаружено около ста горшков, украшений, монет и руин

На основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2020 года началось строительство автомобильной дороги Басгал-Гычатан-Таглабийан-Кялфарадж-Зейвя-Кюрдюван-Ханкенди-Муджу-Сарсура-Кялязейвя-Сулут.

В ходе работ, проведенных на участке, пролегающем через село Кюрдюван, было обнаружено около ста горшков, украшений, монет и руин.

Об этом Report сообщили в исполнительной власти Исмаиллинского района. Председатель исполнительной власти Исмаиллинского района, а также Исмаиллинского отделения Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры осмотрели место раскопок.

Территория закрыта ограничительной лентой.