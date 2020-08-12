О нас
Report Georgia

В Исмаиллы обнаружен исторический объект

В Исмаиллы обнаружен исторический объект В ходе работ, проведенных на участке, пролегающем через село Кюрдюван, было обнаружено около ста горшков, украшений, монет и руин
Наука и образование
12 августа 2020 г. 12:05
В Исмаиллы обнаружен исторический объект
0 : 00
0 : 00

На основании соответствующего распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2020 года началось строительство автомобильной дороги Басгал-Гычатан-Таглабийан-Кялфарадж-Зейвя-Кюрдюван-Ханкенди-Муджу-Сарсура-Кялязейвя-Сулут.

В ходе работ, проведенных на участке, пролегающем через село Кюрдюван, было обнаружено около ста горшков, украшений, монет и руин.

Об этом Report сообщили в исполнительной власти Исмаиллинского района. Председатель исполнительной власти Исмаиллинского района, а также Исмаиллинского отделения Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры осмотрели место раскопок.

Территория закрыта ограничительной лентой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda tarixi abidə tapılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
В Азербайджане ликвидирована единовременная выплата для 13 тыс. человек
7 августа 2020 г. 13:30
Задержан задушивший на море беременную жену
Задержан задушивший на море беременную жену
8 августа 2020 г. 13:24
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима
6 августа 2020 г. 17:47
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
Армяне устроили беспорядки в Грузии, подожгли пять зданий  
8 августа 2020 г. 23:31
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
Сахиль Бабаев: Около 20 тыс. человек отказались от общественных работ
7 августа 2020 г. 13:26
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
В Баку полицейский застрелил ударившего ножом вора
9 августа 2020 г. 06:35
В Азербайджане 144 новых факта заражения
В Азербайджане 144 новых факта заражения
6 августа 2020 г. 17:36
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
Скончался бывший заместитель министра обороны Азербайджана
9 августа 2020 г. 12:38
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
ФотоСкончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
10 августа 2020 г. 12:01

Последние новости

13:34
Таиланд отказался открывать границы для иностранных туристов Туризм
13:28
SOCAR стал третьим крупнейшим импортером бензина в Украине Энергетика
13:23
Британская экономика впервые за последние 11 лет погрузилась в рецессию Финансы
13:20
Twitter теперь позволяет лишить пользователей права отвечать на записи ИКТ
13:10
Главы МИД стран ЕС проведут заседание по ситуации в Беларуси В регионе
13:02
Отборочные матчи ЧМ-2022 в Азии перенесены из-за коронавируса Футбол
12:59
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием Милли Меджлис
12:54
ФотоНа выборы в Рижскую городскую Думу зарегистрирована кандидатура азербайджанца Диаспора
12:49
В Азербайджан прибывает большая военная делегация Турции Армия
12:36
Число случаев COVID-19 в Армении выросло до 40 794 В регионе
12:33
В Перекишкюль строится новая камера для опасных отходов Инфраструктура
12:12
"Азерпочт" закупает трёхколесные велосипеды ИКТ
12:10
ФотоМинистр образования Азербайджана встретился с послом Турции Наука и образование
12:06
Из-за разлива нефти на Маврикии умирают редкие животные Экология
12:05
ФотоВ Исмаиллы обнаружен исторический объект Наука и образование
Вся новостная лента