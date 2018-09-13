В Институт теологии назначены проректоры - ФОТО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В приступающий к деятельности Азербайджанский институт теологии назначены проректоры.

Как сообщили Report в Институте, приказом председателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариза Гурбанлы доцент Мубариз Джамалов назначен проректором по учебным делам, а доктор философии по теологии Агиль Ширинов – по науке и инновациям.

Отметим, что доцент Мубариз Джамалов родился в 1976 в Джабраильском районе, окончил факультет теологии БГУ. Является доктором философии по теологии. До этого назначения он был заведующим кафедрой исламских наук БГУ. Владеет английским, арабским и турецким языками.

Агиль Ширинов родился в 1979 году в Кяльбаджарском районе, окончил факультете теологии БГУ, является доктором философии по теологии. До нового назначения А.Ширинов работал старшим преподавателем на факультете исламских наук БГУ. Является автором большого количества статей и книг по философии и истории исламских течений, знает английский, арабский, турецкий и русские языки.

Напомним, что Азербайджанский институт теологии был создан распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года. Основной целью создания института является сохранение и развитие религиозно-нравственной среды, подготовка высококвалифицированных специалистов и кадров в сфере организации религиозной деятельности.

Открытие института состоится 17 сентября в 9:00.