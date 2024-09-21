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В городе Ханкенди в этом году планируется привлечь к дошкольному образованию 80 детей

В городе Ханкенди в этом году планируется привлечь к дошкольному образованию 80 детей В городе Ханкенди в этом году планируется привлечь к дошкольному образованию 80 детей.
Наука и образование
21 сентября 2024 г. 11:15
В городе Ханкенди в этом году планируется привлечь к дошкольному образованию 80 детей

В городе Ханкенди в этом году планируется привлечь к дошкольному образованию 80 детей.

Об этом сказал корреспонденту Report в Ханкенди исполняющий обязанности директора Карабахского регионального управления образования Анар Меджидов.

По его словам, штат детского сада в Ханкенди, который начнет работу 23 сентября, уже укомплектован.

"В детском саду сформированы 4 группы. Хочу отметить, что число поступивших заявок превышает 80. Сотрудник управления проводит встречи с гражданами, которые хотят устроиться на работу в детский сад, а также с родителями, которые хотят отдать своих детей в школу и детский сад", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİdarə müdiri: Xankəndidə körpələr evi-uşaq bağçası sentyabrın 23-də fəaliyyətə başlayacaq

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