В Гобустане состоялось открытие детского сада на 100 мест

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового детского сада на 100 мест.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания детского сада.

Было сообщено, что строительные работы начавшиеся в марте 2014 года, завершились в августе 2017 года. Здание детского сада общей площадью 826 кв. м двухэтажное. Здесь есть 4 учебные и 4 спальные комнаты. Все помещения оснащены необходимым оборудованием, в том числе мягким и твердым инвентарем, наглядными пособиями. Кроме того, в здании есть игровой зал, две компьютерные комнаты, медицинский кабинет, кухня. Одним словом, создание таких учреждений является еще одним свидетельством внимания и заботы о детях, являющихся нашим будущим. Двор детского сада благоустроен, здесь установлены аттракционы.