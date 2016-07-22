​В Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку прошел грандиозный выпускной вечер

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В добрый путь, выпускники! Пусть знания, полученные за годы учебы в университете, будут мощным фундаментом для построения успешной карьеры, направлены во благо развития общества и достижения самой высокой цели в жизни. И главное, куда бы ни забросила судьба, каждый будет говорить: "Я - выпускник Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку, и это звучит гордо! "

Да, годы летят незаметно и стремительно, но есть такие дни, которые на всю жизнь остаются в доброй памяти и человеческой душе, всегда живут в сердце и проходят красной нитью через всю жизнь! И, наконец, этот день настал! День, в который захочется возвращаться вновь и вновь, снова пережить эти чувства, вернуть незабываемые мгновения истинного счастья.

Именно таким днем и стал традиционный выпускной вечер в Филиале МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Баку, который, как и в предыдущие годы, превратился в яркое событие в жизни выпускников, родителей, преподавателей и всех гостей этого потрясающего праздника.

Во дворе кампуса Бакинского филиала царило оживление. Здесь были установлены гостевые шатры, вчерашние студенты и их родные нетерпеливо дожидались начала церемонии, преподаватели говорили напутственные слова, почетные гости рассаживались по своим местам. Чувствовалось, что собравшиеся здесь выпускники относятся к происходящему с глубоким трепетом и волнением. Для многих из них учеба в стенах университета стала не только началом профессионального становления, но и возможностью раскрыть свой внутренний потенциал и творческие способности.

В такой день и радостно, и грустно одновременно. Грустно потому, что студенческая пора – это веселое, активное и запоминающееся время, в котором есть новые друзья и знакомые и которое является важным витком в жизни каждого выпускника. И все это уже позади… Наверное, поэтому у некоторых студентов в глазах стояли слезы…

А радостно потому, что самостоятельную жизнь начинает новое поколение выпускников. И для многих студентов вуз останется навсегда в сердце чем-то светлым и родным, ведь именно в нем прошла юность, пришло осознание себя как личности, был заложен фундамент дальнейшего успеха в жизни. И, расставаясь, преподаватели и студенты не утрачивают общих воспоминаний, общих достижений, а главное – взаимной ответственности за те профессиональные и личные успехи, что стали возможны в стенах alma mater.

А как красиво и представительно выглядели выпускники в сиреневых мантиях и квадратных шапочках! После получения дипломов они, не скрывая чувств и эмоций, от души говорили много добрых, искренних слов любви, уважения, благодарности ректору университета Наргиз ханум Пашаевой за ее поистине материнскую заботу и внимание, преподавателям – за нелегкий и честный труд, родителям – за терпение и поддержку. Это надо было видеть и слышать!

Проникнувшись необычайно теплой, почти семейной атмосферой, созданной в Бакинском филиале МГУ им. М.В.Ломоносова, автор этой статьи, окончивший один из известных российских вузов, на миг захотел вернуться в прошлое и стать выпускником именно этого Университета!

Торжественный вечер вели известный телеведущий Фуад Ахундов и выпускница магистратуры Бакинского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова этого года Арзу Мамедова. Вначале ведущие поприветствовали научно-преподавательский состав Бакинского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова, выпускников и их родителей, почетных гостей, представили академический состав МГУ им. М.В.Ломоносова, который специально прибыл на торжество из Москвы, в числе которых были декан химического факультета МГУ, академик РАН, заведующий кафедрой физической химии МГУ Лунин Валерий Василевич; декан экономического факультета МГУ, профессор, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, член Экономического совета при Президенте РФ д.э.н. профессор Аузан Александр Александрович; доктор филологических наук, профессор, директор школы перевода Гарбовский Николай Константинович; доктор психологических наук, профессор кафедры социальной психологии МГУ, академик Российской Академии образования Донцов Александр Иванович.

В церемонии выпускного вечера приняли участие ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, президент НАНА, профессор Акиф Ализаде, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Мялейка Аббасзаде, член-корреспондент НАНА профессор Низами Джафаров, ректоры вузов, депутаты Мили Меджлиса, видные общественные деятели, представители науки, дипломатических миссий.

Было отмечено, что за восемь лет своего существования Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку сумел занять достойное место в системе образования независимого Азербайджана. Сегодня это единственный ВУЗ в нашей стране, диплом которого признается во всем мире. В то же время Бакинский филиал продолжает многовековые традиции МГУ имени М.В.Ломоносова - одного из старейших и признанных университетов, который в прошлом году отметил 260 лет со дня основания. Из стен МГУ вышла целая плеяда выдающихся ученых, в том числе 11 лауреатов Нобелевской премии, таких как, например, химик Николай Семёнов, физики Игорь Тамм, Лев Ландау - уроженец Баку, Петр Капица, поэт и писатель Борис Пастернак. Из стен университета также вышли лауреат премии Абеля (аналог Нобелевской премии для математиков) Яков Синай и один из величайших математиков XX века Андрей Колмогоров.

"От имени всех выпускников я хочу воздать должное человеку, без которого этот праздник науки и образования сегодня бы не состоялся. Это – ректор филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Баку, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева. Дорогая Наргиз ханум! Мы всегда ощущали Ваше внимание и Вашу заботу о нас, и сегодня мы чувствуем Ваше волнение за нас. Мы приложим все усилия для того, чтобы Вы всегда гордились своими выпускниками", - сказала выпускница магистратуры филологического факультета Филиала Арзу Мамедова.

Ректор Филиала МГУ им.М.В.Ломоносова в г. Баку член-корреспондент НАНА, доктор филологических наук, профессор Наргиз Пашаева на церемонии выпуска и вручения дипломов попривествовала гостей, преподавателей, студентов, их родителей и сказала: "Уважаемые гости, дорогие коллеги, студенты, родители! Казалось бы, только недавно мы открыли Бакинский филиал Московского государственного университета. Но, как уже было сказано, сегодня у нас пятый выпуск бакалавров и третий выпуск магистров. Каждый раз в этот день я выполняю свою почетную и волнительную миссию, вручая дипломы нашим выпускникам. Общее количество наших студентов-выпускников на сегодняшний день 503 человека – молодых людей разных факультетов. Даю вам слово ректора, что на протяжении всего этого времени не было выдано ни одного диплома без права на его получение, без соответствующих знаний, без подготовки и незаслуженно, чисто формально. И это естественно, поскольку, поступить и проучиться у нас по протекции, по просьбе, по знакомству, по особому подходу, вне общих правил и законов просто невозможно. Да, у всех у нас есть друзья, товарищи, родственники, дети, братья, сестры, соседи, с которыми нас связывает сама жизнь. Но как только мы переступаем порог университета, главными людьми для нас становятся наши студенты, и главной целью обеспечить им качественное образование. И это не просто слова ректора, красноречиво произнесенные с трибуны, это правда и необходимость без которой не бывает настоящих результатов в высшем образовании, правильного морального климата и нужной образовательной среды для подготовки настоящих профессионалов, специалистов. Мудрецы говорят: "не пытайся выдать за истину то, что не является истиной, и не пытайся назвать ложью те вещи, которые являются правдой". Мы всегда стараемся следовать мудрым советам.

Выпуск 2016 имеет особенный, торжественный и даже, можно сказать, исторический момент. И героями этого момента, этого дня являются наши первые выпускники экономисты. Не секрет, что в последнее время многим молодым людям хочется быть экономистами, как в свое время мечтали быть космонавтами, физиками, путешественниками. Это не значит, что экономисты лишены романтики, вдохновения, воображения, фантазии, что их интересуют только голый расчет и цифры. Современный экономист просто обязан быть немного романтиком, мечтателем, фантазером, ведь он должен прогнозировать будущее. Мне бы хотелось, чтобы наши выпускники-экономисты поняли, как важна сама экономическая наука, её теоретические основы в современном мире, в современном мироустройстве. И когда вы будете применять свои знания, экономическую грамотность, профессионализм, давать аналитические советы. Расчеты, чтобы всегда помнили, что есть важная и даже главная составляющая экономической науки – социальная экономика. Когда миллионы-миллионы людей пользуются благами экономического роста и это приносит общественное благо и стойкое благополучие, стабильность. Тогда можно легко превратить национальные богатства как нефть, газ, уголь, золото и т.д. в национальные достижения, национальный прогресс.

Я хочу, чтобы вы помнили, за глобальным экономическим процессом, который вы с прагматизмом обязаны наблюдать, всегда стоит большая, глобальная гармония. Это духовные ценности, это душа, это нравственные принципы, без которых никакой расчет, никакие формулы не приносят ожидаемого положительного результата.

Капитал, разумеется, является важной составляющей любого развития, прогресса. Но не менее важным условием и фактом является справедливое распределение этого капитала. Союз капитала, справедливости, ума, интеллекта, на мой взгляд, и есть формула экономического счастья. Никогда не забывайте. Что капитал бывает достоин особого уважения в том случае, когда он достается лучшим, когда он поддерживает лучшее из лучших. Когда он становится стимулом для того, чтобы происходили изменения в лучшую сторону. Иначе все расчеты как мыльный пузырь в один прекрасный день просто лопнут, и в итоге останутся разочарование, ноль результата, потерянное время, тот же капитал и даже душевные силы.

Хотелось, чтобы все наши выпускники умели замечать и видеть чужие успехи. Пускай они будут не твои, но если человек не научился замечать и признавать чужие достоинства и чужой труд, значит, он сам ещё никогда честно не добивался успеха, никогда по-настоящему не трудился. Подобно виноградной лозе всегда стремитесь к солнцу, прохладе, влаге, чтобы не иссякнуть, чтобы не высохнуть, питаясь только собственным соком. А если, когда-либо вам придется столкнуться с несправедливостью, непониманием, равнодушием, раздражением по отношению к вашим знаниям, не печальтесь, не тревожьтесь, идите твердо и уверенно своей дорогой. И помните, что те, кого раздражают ваши знания, ваш ум, все равно вас никогда не догонят. Им, привыкшим срывать плоды с выращенного другими чужого дерева, никогда не познать радости собственных заслуг и истинных успехов. Глядя на вас, я вспоминаю строки из "Фауста" - "кто хочет невозможного, мне мил". Часто повторяйте их себе, не унывайте, не отчаивайтесь, когда что-то не получается. У вас впереди вся жизнь, большие силы, большие возможности, никогда не теряйте в них веры.

Хочу поделиться одной радостной и важной новостью – с этого учебного года в нашем университете открывается физический факультет МГУ. Поздравляю всех с этим ярким событием! Мы благодарим Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку этой инициативы, благодарим нашего дорогого, уважаемого Виктора Антоновича Садовничего, который всегда помогает и поддерживает нас в любом деле. Также большое спасибо всем тем, кто помог в реализации этого важного научно-образовательного проекта, намеченных нами несколько лет назад планов по открытию факультета физики, при наличии факультетов химии и математики. Особое спасибо тем, кто еще раз доказал, что факультет физики МГУ и научно-исследовательские центры при нем – это не просто модный бренд или пиар-проект, который можно купить за деньги и привезти куда угодно. Физика - это "изумрудный остров" посреди океана науки, и нельзя было пускать факультет физики по ложному следу. Спасибо всем тем, кто предотвратил это! Он открывается там, где и должен был открыться - в Бакинском филиале Московского университета. Мы гарантируем, что первыми студентами этого факультета будут те, кто честно выдержит серьёзные экзамены московской комиссии.

Дорогие наши выпускники, я надеюсь, что в нашем университете вы увидели то, что хотели увидеть, услышали то, что хотели услышать, поняли то, что хотели понять, поверили в то, во что хотели поверить, выбрали ту профессию, которую хотели выбрать, и, самое главное, выбрали наш университет. Вы выбрали МГУ, чтобы стать лучшими из лучших. В моих словах нет и момента пафоса и преувеличения, это действительно так. Выпускник МГУ – это есть выпускник МГУ, и этим все сказано!

Дорогие наши выпускники, какие бы вершины вас не звали, какие бы задачи вы перед собой не ставили, желаю вам добиться этих вершин и этих задач. Сегодня вы прошли испытание с честью, вы, благодаря своим стараниям, своему труду, таланту получаете диплом Московского университета. Однако, всегда помните, что испытание – это регулярные этапы жизни. Говорят, можно пройти огонь, воду и медные трубы, и вот эти медные трубы являются самым трудным и главным испытанием. Дорогие, помните, что какие бы вы не совершали подвиги, какие бы у вас не были успехи, высокие профессиональные взлеты, никогда не переставайте быть хорошими людьми - это самое главное, что нужно и для вас, и для нас. Обращаясь к родителям, хочу сказать, что я горжусь своими студентами благодаря также вашему воспитанию. Порой родители дают детям всё, кроме самого главного – правильного воспитания. Вы их хорошо воспитали, я от души поздравляю вас, желаю успехов вам, близким, родным, тем, кто не смог сегодня участвовать на этом празднике.

Пускай дороги наших молодых людей будут открыты и прекрасны, здоровье крепким и дух сильным! Удачи вам!".

Под звуки фанфар состоялась торжественная церемония вручения дипломов магистрам и бакалаврам различных факультетов. И это был потрясающий праздник, который сопровождался интересной концертной программой с участием Государственного камерного оркестра под управлением дирижера, народного артиста Теймура Геокчаева, хора Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой, мугам-трио и ханенде Гюллю Мурадовой, популярного певца Мири Юсифа.

Церемония вручения дипломов проходила под аплодисменты зрителей, а рассказ ведущих о деятельности факультетов сопровождался показом слайдов. Каждый их этих факультетов заслуживает особого упоминания. Химический факультет - особенный не только для университета, но и всей страны. Химическая школа всегда была гордостью азербайджанской науки, и химический факультет - достойный преемник славных традиций. Лабораторный комплекс факультета - один из лучших не только в стране, но и регионе. При этом студенты проводят свои эксперименты не только в стенах филиала, но и часто совершают научные поездки в Москву. Развитая инфраструктура химического факультета Филиала позволяет проводить мероприятия мирового уровня. Так, в 2015 году на базе Филиала была успешно проведена 47-я Международная химическая олимпиада школьников. примечательно и то, что Бакинский филиал стал вторым после МГУ им. М.В.Ломоносова вузом на постсоветском пространстве, получившим право на проведение этого престижного химического форума.

"Это событие значимое, яркое, оно проводится уже в пятый раз. Казалось, совсем недавно вот здесь Президент Азербайджана Ильхам Алиев и ректор МГУ Виктор Садовничий разрезали ленту при открытии Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова. И вот он сегодня стоит величественный, замечательный и выпускает прекрасных специалистов. Мы очень гордимся Бакинским филиалом", - сказал на церемонии декан химического факультета МГУ, академик Российской Академии наук, заведующий кафедрой физической химии МГУ Валерий Лунин.

По его словам, химиков МГУ действительно связывают исторические корни с химической наукой в Азербайджане. "Это ключевая область экономики, и вообще без качественного образования в сфере химической науки невозможно развитие современной науки ни в одной области. А для Азербайджана это ключевая, жизненно важная область. Я поздравляю всех выпускников и с огромным удовольствием буду вручать им дипломы", - сказал академик РАН Валерий Лунин.

Факультет прикладной математики успешно функционирует с 2008 года и готовит бакалавров и магистров в таких областях, как функциональный анализ, математическая кибернетика и дискретные системы, програмирование. Этот факультет считается одним из самых сложных для студентов. Поэтому каждый выпускник этого факультета может сказать о своём дипломе: «Я смог!». Неудивительно, что студенты этого факультета неоднократно становились победителями и призерами национальных и международных чемпионатов по программированию. Последними впечатляющими достижениями факультета стали первые места его магистрантов на международных олимпиадах в сфере информационных технологий IT-Планета 2013/14 и 2014/15.

Участвующий в церемонии посол России в Азербайджане Владимир Дорохин отметил, что работает в Баку с 2009 года: "С тех пор я не пропустил ни одной церемонии вручения дипломов. Выпуск – это квинтэссенция и символ того, как успешно развивается проект под названием Бакинский филиал МГУ. Успех проекта стал возможен по многим причинам: благодаря политической мудрости руководства Азербайджана, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря взаимопониманию, существующему между Москвой и Баку. Мы гордимся Бакинским филиалом, ставим его в пример другим странам", - сказал посол.

Заведующий кафедрой общей топологии и геометрии МГУ, профессор Юрий Садовничий поздравил выпускников факультета прикладной математики.

"Очень сильный выпуск. Особенно приятно, что половина выпускников успешно сдала экзамены в магистратуру. Вообще все выпускники факультета проделали хорошую работу. Хочу пожелать дальнейших успехов во благо Азербайджана, - сказал Ю.Садовничий.

Филологический факультет - гордость альма-матер, один из первых факультетов Филиала, который функционирует с 2008 года. На этом уникальном факультете в Азербайджане готовят высококвалифицированных специалистов в области русской, английской, французской, итальянской и испанской филологий. Выпускники факультета не только основательно овладевают иностранными языками, но и получают глубокие филологические познания как специалисты этих языков и литератур. Филологи романо-германского отделения великолепно декламируют шедевры мировой поэзии на языках оригинала. Что и продемонстрировали студенты, прочитав под овации зрителей стихотворения мировых классиков Данте Алигьери, Поля Элюара, Редьярда Киплинга, Сергея Есенина, Луиса Сернуда Бидона и Бахтияра Вахабзаде.

Доцент кафедры русского языка, куратор филологического факультета Бакинского филиала МГУ Валерия Багрянцева назвала филологический факультет Бакинского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова уникальным, так как, студенты этого факультета сегодня с нуля изучают четыре языка и литературу, отметила она.

"Когда я вижу, каких результатов добились наши студенты, то горжусь ими", - сказала Багрянцева.

"Для меня большая честь впервые присутствовать здесь на церемонии очередного выпуска Бакинского филиала МГУ. Мне очень приятно, что на протяжении последних восьми лет я имел возможность наблюдать за тем, что делается в Бакинском филиале. Могу сказать, что я просто поражен тем, какой авторитет приобрел сейчас филиал и здесь, и в Москве", - сказал доктор филологических наук, профессор, директор Высшей школы перевода МГУ, главный редактор журнала "Вестник Московского университета" Николай Гарбовский.

Факультет психологии – единственный подобный факультет в стране, основанный в 2009 году. Спектр изучаемых предметов, наряду с основами психиатрии и патопсихологии, охватывает такие сферы, как социальная психология, этнопсихология, клиническая психология, психология развития и возрастная психология, педагогическая психология, инженерная психология, психология труда и эргономика. Интересно, что на факультете действует единственная в стране психофизиологическая лаборатория, с помощью которой студенты могут заглянуть в каждого из людей.

"Наука психология никогда не оставит вас равнодушными и всегда будет вызывать интерес. Мне очень хочется, чтобы на этом факультете учились ваши дети и внуки", - сказал профессор кафедры социальной психологии МГУ, академик Российской академии образования (РАО) Александр Донцов.

"Говорят, что для того, чтобы влюбиться в город, нужно прожить в нем либо всю жизнь, либо один день. Я первый раз один-единственный день в городе Баку и уже влюблена. Для меня немалая честь представлять здесь факультет психологии МГУ вместе с моими коллегами. Я очень рада, что мы приехали не с пустыми руками, а привезли подарок. Дело в том, что каждый год у нас на факультете проводится конкурс лучших дипломных работ. И вот уже несколько лет достойное место занимают выпускники филиала в Баку. И в этом году награды лучших магистерских диссертаций получают трое выпускников Бакинского филиала МГУ", - сказала заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ, доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ Валентина Барабанщикова.

Экономический факультет - самый молодой факультет Бакинского филиала МГУ. В этом году дипломы получили первые выпускники этого факультета - молодые люди, обладающие серьёзной подготовкой в самых разнообразных областях экономики и менеджмента и способные применять новейшие инновационные технологии для решения экономических задач. Церемонию вручения дипломов первым выпускникам-экономистам возглавила ректор Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Баку, член-корреспондент НАНА, профессор Наргиз Пашаева.

"Наргиз ханум, Вы сделали невозможное. Вы перенесли дух Московского университета в Баку. Мы все чувствуем себя так, как будто родились здесь, и всю жизнь жили в этом прекрасном городе. Факультет экономики МГУ отдавал Бакинскому филиалу самых ценных преподавателей, и мы не жалеем об этом. В 2016 году родились новые азербайджанские экономисты. И в этом же году, уважаемая Наргиз ханум, мы с Вами решили открыть магистратуру, чтобы их путь продолжался. Это было не просто. И я хотел поблагодарить тех, кто помогал нам идти этим путем, потому что, мы на самом деле, при поддержке азербайджанских банкиров начали этот эксперимент с магистратурой два года назад. И теперь, уважаемые коллеги, нам важно довести эти первые шаги до яркого результата. Господа банкиры, я может лучше многих, присутствующих в этом зале, понимаю насколько вам трудно в новой экономической ситуации. Но давайте поможем вашим азербайджнским ребятам получить не только дипломы МГУ, но и реализовать ту опцию, которую мы заложили в это обучение – получить еще и дипломы шведской школы международного бизнеса, входящего в тройку лучших школ по менеджменту в Европе", - сказал декан экономического факультета МГУ, известный экономист, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики МГУ Александр Аузан.

Далее по традиции ректор Бакинского Филиала профессор Наргиз Пашаева вручила дипломы с отличием бакалаврам и магистрам Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, пожелала выпускникам успехов в жизни. В заключение состоялась церемония "Клятвы выпускников". Хор и выпускники исполнили гимн студентов Gaudeamus, и в небо взметнулись квадратные шапочки…

И напоследок хотелось бы отметить, что в благодатную почву брошены семена, которые проросли и дали отличные всходы. Теперь они будут тянуться ввысь, развивая и пропагандируя науку, ибо, как говорил Михайло Ломоносов, "наука - есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха в несчастии, в счастии - украшение, везде верный и безотлучный спутник". Ломоносов считал, что наука только тогда ценна, когда привязана к родной земле: "Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность".

Вот и пришло время перевернуть очередную страницу книги жизни! Поздравляем с выпускным! Позади уже столько ярких и незабываемых моментов, столько интересных и веселых событий, столько новых знакомств, а впереди – совсем новая жизнь! Но никогда нельзя забывать студенческую жизнь и родной вуз! Ведь эта пора – самое лучшее, что может быть в жизни, особенно если ты прошел великую школу МГУ...