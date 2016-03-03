С начала года в Агентстве по авторским правам Азербайджана зарегистрировано 47 литературных произведений

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года Агентство по авторским правам зарегистрировало 47 произведений, в том числе 16 произведений посредством отдела "Электронное обслуживание".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в отделе регистрации произведений и прав агентства.

Отмечается, что в первые два месяца текущего года поступило одно обращение с просьбой содействовать восстановлению нарушенных авторских прав, и в настоящее время ведется работа в связи с этим обращением.