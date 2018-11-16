В БВШН успешно продолжается обучение по программе MBA

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) успешно продолжается обучение по программе магистратуры делового администрирования (MBA – Master of Business Administration).

Как сообщили Report в БВШН, главной целью программы, для прохождения которой необходимо получить не менее 120 учебных кредитов, является подготовка специалистов, могущих быть конкурентоспособными на мировых рынках труда. Инновационную программу MBA, разработанную эксклюзивно для БВШН, подготовила группа опытных экспертов, имеющих большой международный опыт.

В рамках программы MBA в Высшей школе студенты знакомятся с принципами и методами маркетинга, делового администрирования, а также управления, в том числе персоналом, финансами, инвестициями и рисками. В первом семестре 2018-2019 учебного года студенты программы MBA изучают, среди других, такие предметы, как "Управление и организационное поведение", "Управление финансами", "Статистика коммерческой и экономической деятельности", "Принципы маркетинга" и "Бухгалтерия для менеджеров". В числе преподавателей курса – заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли, менеджер группы по проектам информационных технологий и услуг компании BP в Азербайджане Фаик Насибов, глава представительства итальянской компании Kinetics Technology в Азербайджане Николло Хайлперн, учредитель и директор компании Bioropean MMC Эмин Ильяс и профессор БВШН Джаваншир Ализаде, имеющий опыт работы за рубежом.

"Я хотел поступить именно в Бакинскую Высшую школу нефти, – говорит студент MBA, коммерческий менеджер ООО "Бакинский судостроительный завод" Фамиль Ибрагимов. – Признаюсь, условия и организация учебы превзошли все мои ожидания. И мне очень нравится, что на всех теоретических занятиях мы обязательно разбираем практические примеры".