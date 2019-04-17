В БВШН начала работу первая Республиканская научная конференция студентов

Первая Республиканская научная конференция студентов начала свою работу в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

На церемонии открытия конференции приняли участие руководство БВШН, представители SOCAR и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА). На мероприятии также приняли участие представители администрации и профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений страны, а также такие партнеры БВШН как Трест комплексных буровых работ SOCAR, SOCAR Polymer, Huawei, Maire Technimont, ABB, Microsoft, Emerson Process Management и Avandsis Group.

Поприветствовав гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что проведение научной конференции студентов, посвящаемой общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, является данью выражения почтения к личности общенационального лидера, и стало уже традицией.

Говоря об исключительной роли науки и образования в обществе, ректор рассказал о мероприятиях, проводимых в высшей школе с целью развития данной сферы, достижениях, о том, что осуществление государственной политики, направленной на развитие науки и образования, зависит от непосредственного вовлечения молодежи в исследовательскую деятельность.

Вице-президент НАНА, директор института молекулярной биологии и биотехнологий, действительный член НАНА, академик Ирада Гусейнова, директор института нефтехимических процессов, действительный член НАНА, академик Вагиф Аббасов, руководитель Треста комплексных буровых работ SOCAR Искендер Ширели и проректор Бакинского государственного университета по вопросам науки и инновации, член-корреспондент НАНА, профессор Айдын Кязимзаде отметили в своих выступлениях единство науки и образования и значимость проведения подобных конференций для развития научного потенциала студентов.

Напомним, что в БВШН ежегодно проводятся науно-технические конференции.

В этом году впервые конференция, включающая несколько сессий, проводится под общим названием: "Перспективы Химии и Химической Инженерии, Качественная Энергия, Качественное Обслуживание и Высокие Технологии – Инновационные Применения".

Студенты, представляющие другие высшие учебные заведения Азербайджана, также принимают участие в работе конференции. В целом, 177 студентов и молодых ученых, представляющих вузы и институты НАНА нашей страны, подали заявки для участия на конференции. У студентов есть возможность выступать со своими презентациями на азербайджанском, английском и русском языках.

В завершение конференции такие партнеры БВШН как Трест комплексных буровых работ SOCAR, SOCAR Polymer, BP, Huawei, Maire Technimont, Schlumberger, ABB, Baker Hughes, Schneider Electric, Halliburton, Microsoft, Emerson Process Management и Avandsis Group награждают победителей корпоративными подарками, что, в свою очередь, служит стимулом для их более активного участия в таких мероприятиях.

Конференция завершит свою работу 19 апреля 2019 года.