В БВШН состоялся семинар, посвященный возобновляемым источникам энергии

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошло очередное заседание постоянно действующего семинара "Возобновляемые источники энергии: вызовы и перспективы". Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в нем приняли участие проректор Высшей школы по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов, проректор БВШН, доктор философии по геологии Октай Рзаев, декан факультета непрерывного образования, профессор Рена Мустафаева, заведующий кафедрой инженерии автоматизации процессов Манафеддин Намазов, заведующий учебно-исследовательским центром инженерии по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) Санан Эминов, преподаватели и студенты вуза.

На семинар также были приглашены научные сотрудники и ведущие специалисты SOCAR, Государственного агентства республики по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, ряда научно-исследовательских институтов Национальной Академии наук Азербайджана, ООО "Azalternativenerji", Ассоциации инженеров и специалистов энергетики Азербайджана, представители ряда профильных университетов страны и независимые эксперты.

Выступая на семинаре, старший специалист по системам управления стартап-компании "Provitaz-alternativeenergy" Ингвар Андреассен рассказал о решении проблем развития предпринимательства в Азербайджане и опыте, накопленном на пути создания стартап-компании. Основатель и руководитель "Provitaz-alternativeenergy" Кнут-Эрленд Росволд сделал доклад на тему "Возобновляемая энергетика в Азербайджане: задачи и возможности". Он, в частности, говорил о солнечных энергетических системах как наиболее выгодных системах для населения и промышленности страны сегодня и преимуществах использования ВИЭ. Затем докладчики ответили на вопросы.

Следующее заседание семинара состоится в апреле.

Научный руководитель семинара – профессор кафедры нефтегазовой инженерии БВШН, доктор физико-математических наук Сиявуш Азаков. На заседаниях семинара рассматриваются вопросы, связанные с технологиями ВИЭ, мировой практикой в этой области, а также экономические, экологические и социальные аспекты их использования в Азербайджане. Большое внимание уделяется и проблемам применения современных энергосберегающих технологий.