В БВШН состоялся Региональный саммит SPE по развитию студентов

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся Региональный студенческий саммит Общества инженеров-нефтяников (SPE - Society of Petroleum Engineers).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

В мероприятии, проводимом при организационной поддержке Бакинской школы нефти, приняли участие молодые специалисты и студенты из Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана.

Саммит, организованный при спонсорской поддержке компаний SOCAR, BP, Equinar and Schlumberger, длился два дня.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмаром Гасымов открыл саммит вступительной речью. Приветствуя участников саммита, Э. Гасымов отметил, что Общество инженеров-нефтяников предоставляет большие возможности студентам, обучающимся на факультетах нефтегазовой инженерии, и молодым специалистам, работающим в этой сфере. Одновременно с этим он призвал студентов активно участвовать в мероприятиях, организуемых обществом, и проектах, реализуемых им.

Также в рамках саммита президент SPE Шона Нунан выступила с презентацией перед студентами. Вначале она поблагодарила руководство БВШН за организационную поддержку, оказанную в проведении саммита, и организацию мероприятия на высоком уровне.

Президент SPE отметила, что основная цель неправительственной организации "Общество инженеров-нефтяников" - это способствовать развитию студентов и молодых инженеров, объединить опытных специалистов по нефтяной промышленности со всего мира, оказать им содействие в проведение научной работы и представлении результатов, создать условия для проведения различных конференций, форумов, саммитов и выставок в целях обмена опытом.

В ходе саммита представитель SPE Ярослава Орлова, директор SPE по России и Каспийскому региону Айзана Куссупбекова, начальник отдела SPE по Азербайджану Айдын Керимов выступили с презентациями на различные темы.

В течение первых двух дней проведения саммита в Бакинской высшей школе нефти были проведены тренинги и соревнования для студентов.