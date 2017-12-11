В БВШН состоялся прием новой группы слушателей Школы управления проектами

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялась церемония, посвященная началу обучения новой группы – "Stream 18" – Школы управления проектами (School of Project Management – SPM), которая является совместной инициативой БВШН, компании BP и партнеров, британской компании Twenty Eighty Strategy Execution и Университета Джорджа Вашингтона (США).

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, в ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, первый заместитель председателя Открытого акционерного общества (ОАО) "Азерсу" Теййуб Джаббаров, вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель вице-президента SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Асиф Шафаггатов, руководитель аппарата ОАО "Азерсу" Мохсин Гулиев, а также новые слушатели SPM.

Открывая церемонию и приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов отметил большие успехи, достигнутые Школой управления проектами. Представив гостей, он поблагодарил их за внимание и участие в деятельности SPM, осуществляемую при организационной поддержке БВШН. Выступившие на церемонии Теййуб Джаббаров, Бахтияр Асланбейли и Асиф Шафаггатов подчеркнули важную роль SPM в подготовке специалистов по управлению проектами и пожелали ее слушателям успешной учебы. В заключение слушатели группы "Stream 18" представили себя и свои организации, среди которых – SOCAR, ОАО "Азерсу", BP, CBMC, CNFA, Ernst&Young, "Neftqaztikinti", "Azərkimya", ПО "Азнефть" и Worley Parsons.

За последний год интерес государственных организаций и частных компаний к программам Школы управления проектами заметно вырос. Они направляют на учебу в SPM своих лучших специалистов, которые в будущем могут стать менеджерами проектов. Обучение в школе ведется по семи модулям программы магистратуры Университета Джорджа Вашингтона (США), по завершении которого слушателям вручаются сертификаты университета, подтверждающую степень магистра выпускников SPM.