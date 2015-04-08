В БВШН состоялась встреча с абитуриентами учебного центра “Kəpəz”

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась встреча с абитуриентами учебного центра “Kəpəz” города Гянджа. Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, открывая мероприятие, начальник отдела по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти Зейнаб Кязымова поприветствовала абитуриентов и выразила удовлетворение их пребыванием в Высшей школе. Она коротко проинформировала абитуриентов о деятельности БВШН.

Затем был показан видеоролик, отражающий деятельность вуза.

Выступая, начальник отдела работы со студентами БВШН Хабиба Садыглы сообщила, что Бакинская высшая школа нефти сохранила позицию лидера cреди вузов Азербайджана по основным показателям поступивших абитуриентов в 2014/2015-ом учебном году.

Она отметила, что БВШН со средним приемным баллом 668,017 заняла первое место в таблице вузов по показателям средних баллов поступивших абитуриентов. Отмечая, что 17 президентских стипендиатов текущего учебного года выбрали именно БВШН, Х.Садыглы также сообщила, что абитуриенты при выборе специальностей в своих заявлениях больше всего отдавали предпочтение специальностям БВШН. Она подчеркнула, что приведенные данные свидетельствуют о том, что БВШН является самым привлекательным и престижным вузом для абитуриентов.

Она также сообщила, что подготовка специалистов в БВШН осуществляется на основе учебных программ Британского Университета Хериота-Ватта и передовых технологий, а также учебный процесс проводится в тесной связи с производственным и сферами транснациональны х компаний, действующих в Баку, и предприятиями SOCAR. В выступлении была дана информация о статистических данных, минимальных проходных баллах по специальностям БВШН, иностранных компаниях и университетах, сотрудничающих с БВШН, и о новом кампусе БВШН.

В завершение абитуриенты ознакомились с лабораториями, аудиториями и макетом нового кампуса БВШН.