​В БВШН состоялась конференция на тему "Роль молодежи в борьбе против религиозного радикализма"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти состоялась конференция на тему "Роль молодежи в борьбе против религиозного радикализма". Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей Школы, в мероприятии приняли участие председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы, ученый-востоковед, академик Васим Мамедалиев, заведующий отделом ГКРРС Гюндюз Исмаилов, профессорско-преподавательский состав и студенты Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН).

Открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Э.Гасымов отметил, что проведение в Высшей Школе конференции на тему "Роль молодежи в борьбе против религиозного радикализма" имеет важное значение с точки зрения просвещения молодежи, сохранения и пропаганды среди них национально-нравственных ценностей и имеющейся в стране толерантной среды, а также с точки зрения предотвращения тенденций религиозного радикализма. Он отметил, что Азербайджан помимо того, что является исламской страной, также является светским государством. Затем Э.Гасымов рассказал об уделяемом со стороны государства внимании к религии и о политике толерантности государства.

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами (ГКРРС) Мубариз Гурбанлы рассказал о религиозном положении, деятельности религиозных общин в стране, а также о государственно-религиозных отношениях. Он сообщил, что проводятся необходимые меры по предотвращению распространения религиозного радикализма в стране. Отмечая актуальность темы, М. Гурбанлы отметил важность просвещения студентов в этом направлении во имя безопасности государства.

Ученый-востоковед, академик Васим Мамедалиев рассказал об истории создания различных религий, о преследующих разные интересы сектах, созданных в отдельные периоды и об их политизации. В.Мамедалиев отметил необходимость частого проведения просветительских мер, чтобы защитить азербайджанское государство и общество от религиозного радикализма и предотвратить попадание молодежи под влияние радикальных группировок. Он подчернкул, что в основе Ислама лежит гуманизм, патриотизм и призвал молодежь не попадать под влияние радикальных религиозных сект.

В завершение конференции были получены ответы на многочисленные вопросы преподавателей и студентов.