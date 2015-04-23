​В БВШН состоялась 3-я студенческая научно-техническая конференция, посвященная 92-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась 3-я студенческая научно-техническ ая конференция, посвященная 92-й годовщине со дня рождения общенациональног о лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на пленарном заседании конференции приняли участие руководство, профессорско-пре подавательский состав и студенты вуза.

Открывая пленарное заседание, ректор Эльмар Гасымов отметил, что посвящение конференции 92-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева является проявлением большого уважения и почтения к личности этого гениального человека. Э.Гасымов отметил, что всесторонняя деятельность основоположника современного Азербайджана, общенациональног о лидера Гейдара Алиевав в направлении завоевания нашей страной достойного места на политической и экономической арене мира, навсегда запечатлена в современной истории Азербайджана. Подчеркивая, что успехи Азербайджана непосредственно связаны с выдвинутой великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно осуществляемой в настоящее время под руководством президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева нефтяной стратегией, ректор отметил, что эта стратегия дала сильный толчок развитию всех отраслей экономики страны, а также в сфере науки и образования. Э.Гасымов также подчеркнул, что учебный процесс в Высшей школе осуществляется в тесной связи с научной деятельностью и отметил, что проведение студенческих конференций важно для того, чтобы привить им навыки представления своих научных результатов и умения обмениваться информацией между собой.

Участвующий на конференции вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов поздравил студентов в связи с открытием конференции и пожелал успехов в работе конференции.

Проинформировав участников конференции об условиях проведения пленарного и секционного заседаний, о правилах оценки докладов студентов, заместитель председателя Организационного комитета конференции, начальник отдела учебы после высшего образования (докторантура), профессор Рена Мустафаева объявила, что студентам, отличившимся интересными докладами на конференции, будут вручены дипломы БВШН и подарки SOCAR и 8-ми транснациональны х компаний, действующих в стране и сотрудничающих с БВШН.

Затем на пленарном заседании конференции были заслушаны 7 избранных докладов студентов.

Рабочим языком конференции был английский язык.

Конференция продолжила свою работу в секционных заседаниях. Таким образом, члены жюри прослушали и оценили 25 докладов по секции "Нефтегазовая и химическая инженерия"», 18 докладов по секции "Физика и математика" и 7 докладов по секции "Информационные и коммуникационные технологии".

Сформированное организационным комитетом жюри по итогам оценки докладов определило участников, выступивших с самыми интересными докладами.

На итоговом заседании конференции отличившимся студентам были вручены дипломы БВШН, подарки компаний SOCAR, BP, “Statoil”, “Total”, “Halliburton”, “Schlumberger”, “Emerson”, “ABB” и “Avandsis group”.