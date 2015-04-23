​В БВШН состоялась 3-я студенческая научно-техническая конференция, посвященная 92-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ 23 апреля в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась 3-я студенческая научно-техническ
Как сообщает Report cо ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на пленарном заседании конференции приняли участие руководство, профессорско-пре
Открывая пленарное заседание, ректор Эльмар Гасымов отметил, что посвящение конференции 92-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева является проявлением большого уважения и почтения к личности этого гениального человека. Э.Гасымов отметил, что всесторонняя деятельность основоположника современного Азербайджана, общенациональног
Участвующий на конференции вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов поздравил студентов в связи с открытием конференции и пожелал успехов в работе конференции.
Проинформировав участников конференции об условиях проведения пленарного и секционного заседаний, о правилах оценки докладов студентов, заместитель председателя Организационного комитета конференции, начальник отдела учебы после высшего образования (докторантура), профессор Рена Мустафаева объявила, что студентам, отличившимся интересными докладами на конференции, будут вручены дипломы БВШН и подарки SOCAR и 8-ми транснациональны
Затем на пленарном заседании конференции были заслушаны 7 избранных докладов студентов.
Рабочим языком конференции был английский язык.
Конференция продолжила свою работу в секционных заседаниях. Таким образом, члены жюри прослушали и оценили 25 докладов по секции "Нефтегазовая и химическая инженерия"», 18 докладов по секции "Физика и математика" и 7 докладов по секции "Информационные и коммуникационные технологии".
Сформированное организационным комитетом жюри по итогам оценки докладов определило участников, выступивших с самыми интересными докладами.
На итоговом заседании конференции отличившимся студентам были вручены дипломы БВШН, подарки компаний SOCAR, BP, “Statoil”, “Total”, “Halliburton”, “Schlumberger”, “Emerson”, “ABB” и “Avandsis group”.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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