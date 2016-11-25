В БВШН реализован проект "Молодые Экологи"

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) успешно завершен проект "Молодые Экологи". Автор проекта – победитель VIII конкурса грантов Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики, студент пятого курса Высшей школы Мустафа Аскеров, обучающийся по специальности "Нефтегазовая инженерия". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза.

В рамках проекта для 140 студентов из различных вузов Азербайджана были организованы дискуссии с участием профессиональных ученых-экологов на темы, связанные с охраной окружающей среды, актуальными экологическими проблемами и путями их решения. В день завершения проекта был проведен конкурс плакатов. Участники конкурса были разбиты на группы, каждой из которых была предложена та или иная проблема, связанная с охраной окружающей среды. Во время конкурса команды-участницы создавали плакаты, которые отображали не только заданную экологическую проблему, но и пути ее решения. В заключение членам команд-победительниц были вручены дипломы.

Проект "Молодые Экологи" реализован при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики и организационной поддержке Студенческой молодежной организации Бакинской Высшей школы нефти.