В Бакинской высшей школе нефти пройдет очередная конференция TEDxBHOS

12 октября Бакинская высшая школа нефти (БВШН) проведет конференцию TedxBHOS. Мероприятие пройдет в Конгресс-холле БВШН.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, основная цель конференции - изменить образ мышления общества в позитивном ключе, развить мышление людей к лучшему.

Кроме этого, конференция предоставит студентам и представителям местной общественности возможность более рационально распределить свое время, познакомиться при помощи эффективных выступлений с новыми людьми, выдвигающими полезные и инновационные идеи.

На конференции этого года шесть спикеров, представляющих разные сферы, выступят на тему "Прагматизм".

TEDx - международный проект частного некоммерческого фонда TED, который проводит ежегодные конференции на актуальные темы в различных странах, городах, университетах и сообществах. Конференции TED проводятся дважды в год. Первая конференция TED состоялась в 1984 году.

Конференции TEDx были созданы в духе миссии TED "Идеи, достойные распространения".

Выступления докладчиков, которые не должны длиться свыше 18 минут, призваны пропагандировать идеи, ценные не только для нынешнего, но и будущих поколений.

Программа TEDx предназначена для поощрения общественных объединений, учреждений и отдельных лиц к участию в переговорах и установлению контактов. Каждое индивидуальное лицо может в индивидуальном порядке организовать конференцию TEDx в городе своего проживания или месте своей учебы.

Отметим, что начиная с прошлого года, студенческий коллектив Бакинской высшей школы нефти организует конференции TEDxBHOS по лицензии TED.