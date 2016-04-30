​В БВШН проведен семинар "Борьба с наркоманией"

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Полицейское управление Хатаинского района министерства внутренних дел Азербайджана (ПУ Хатаинского района МВД) совместно с Республиканским наркологическим центром министерства здравоохранения Азербайджана провели семинар на тему "Борьба с наркоманией" в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, на семинаре приняли участие начальник ПУ Хатаинского района МВД, полковник полиции Мурадали Бабаев, помощник заместителя по личному составу, полковник-лейтенант полиции Идрис Магерамов, ветераны-полицейские Назим Хыдыров и Камал Имамвердиев, завотделом Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Афет Мамедова и врач Центра по борьбе со СПИДом Дильшад Махмудова, проректор по общим делам БВШН Рашад Гасанов, профессорско-преподавательский состав и студенты Высшей Школы.

Приветствуя гостей, проректор по общим делам БВШН Рашад Гасанов, выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Р.Гасанов отметил важность проведения семинара и рассказал о работах, проводимых государством в области борьбы с наркоманией. Проректор подчеркнул, что основной целью проведения семинара является просвещение молодежи о болезни наркомания, негативных воздействиях наркотических средств на жизнь человека и наркомании на общество, а другая цель заключается в привлечении студентов к работам, проводимым в направлении предотвращения распространения этой болезни.

Начальник ПУ Хатаинского района МВД, полковник полиции Мурадали Бабаев выразил благодарность руководству БВШН за создание условий для проведения такого целенаправленного и просветительского мероприятия, а также высоко оценил условия, созданные для студентов в этом учебном заведении. Затем М.Бабаев информировал их об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с наркоманией, незаконным оборотом наркотических средств, а также о методах предотвращения случаев распространения наркотиков и негативных последствиях болезни наркомания, проявляющихся в обществе.

Завотделом Республиканского наркологического центра министерства здравоохранения Афет Мамедова и врач Центра по борьбе со СПИДом Дильшад Махмудова в своих обращениях выразили благодарность руководству БВШН за высокую оценку, даваемую студентам в вузе и созданные условия для их становления высококвалифицированными и здоровыми специалистами будущего. Врачи подробно рассказали о болезни наркомания, ее симптомах, наркотических средствах, их воздействиях на жизнь человека и общество, тяжелых последствиях зависимости от наркотиков, профилактических мероприятиях, проводимых против этой болезни, новых методах лечения и принятом в стране законодательстве в области борьбы с наркоманией.

Гости призвали студентов во имя социального прогресса, блестящего будущего Азербайджана беречь свое здоровье, воздерживаться от вредных привычек и активно участвовать в просветительских работах.

Семинар завершился сессией вопросов и ответов.

Отметим, что основная цель проведения семинара на тему "Борьба с наркоманией" - информировать студентов о наркомании и негативных последствиях этой болезни, выявляющихся в обществе, а также призвать молодежь, чтобы они всегда на первый план выдвигали здоровый образ жизни и воздерживались от употребления наркотиков.