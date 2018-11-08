В БВШН прошло открытие программы Бизнес-образование для инженеров

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Торжественное открытие программы Business Education for Engineers ("Бизнес-образование для инженеров"), реализуемой совместно с компанией BP, прошло восьмого ноября в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

В нем приняли участие руководство БВШН, представители компании BP в Азербайджане и слушатели программы. Главная цель проекта – развить навыки студентов в области менеджмента и ведения бизнеса и способствовать их успешному карьерному росту.

Принять участие в программе, которая позволит молодым специалистам более эффективно интегрироваться в современную деловую среду, могут студенты технических вузов, владеющие английским языком. Выступая на церемонии, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов отметил, что такие проекты предоставляют будущим инженерам возможность приобрести знания в области управления и бизнеса, а студенты, успешно завершившие обучение, получат соответствующие сертификаты.

В подготовке материалов курса принимали участие опытные эксперты в области менеджмента и управления проектами.

Программа обучения включает восемь модулей: навыки коммуникации и проведения презентаций; управление проектами; тайм-менеджмент (рациональное и эффективное использование рабочего времени) и эффективность; лидерство; управление рисками; основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат; основы управления персоналом и навыки ведения переговоров. Занятия по каждому модулю ведутся по двум учебникам – с теоретическим материалом и практическими учебными заданиями.

Участниками программы стали 200 студентов технических вузов страны, выбранные на конкурсной основе. Первые шесть групп начинают занятия 12 ноября.