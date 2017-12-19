В БВШН прошла встреча с представителями швейцарской компании Endress+Hauser

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с представителями швейцарской компании Endress+Hauser Instruments International AG и ее официального партнера в Азербайджане – компании Sigma Technical Services Company. Об этом сообщили Report в Отделе по связям с общественностью БВШН.

На встрече присутствовали руководство вуза, региональный менеджер по сервису Центрально Азиатского центра поддержки компании Endress+Hauser Instruments International AG в Казахстане Герт-Жан Верхаген, руководитель отдела разработки продукции компании в Германии Йорн Ланж, глава Центрально Азиатского центра поддержки в Казахстане Андрей Тюнкин и (Project Development Manager) менеджер по развитию проектов компании Sigma Technical Services в Азербайджане Самир Элязов

Тепло приветствовав гостей БВШН, ректор Эльмар Гасымов ознакомил их с деятельностью, статистическими показателями и достижениями вуза, а также проинформировал их о новом кампусе Высшей школы и учебных лабораториях, созданных здесь ведущими компаниями отрасли.

Затем гости выступили с презентациями об Endress+Hauser и Sigma Technical Services Company. Они рассказали о работе компаний по предоставлению услуг в регионе и участии в этой работе местного персонала. Участники встречи обсудили направления и перспективы будущего сотрудничества, в том числе возможности организации компаниями учебных курсов и производственной практики для студентов БВШН.

Заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов Высшей школы Манафаддин Намазов отметил, что студенты вуза, занимающиеся исследовательскими проектами в этой сфере, уже свыше трех лет используют доступные инженерные программы и электронные образовательные модули по автоматизации процессов компании Endress+Hauser. Он выразил благодарность представителям компании за предоставление таких возможностей для студентов.

Компания Endress+Hauser Instruments International AG является ведущим поставщиком товаров, решений и услуг для измерений и автоматизации производственных процессов на протяжении более чем 60 лет.