​В БВШН прошла встреча по случаю Дня нефтяников

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло мероприятие по случаю Дня нефтяников и состоялась встреча с поступившими в этому году в БВШН студентами и их родителями.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Выступивший на мероприятии ректор БВШН Эльмар Гасымов довел до внимания присутствующих об учреждении этого праздника по указу Общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

Э.Гасымов также проинформировал присутствующих о деятельности созданной в структуре SOCAR Бакинской высшей школы нефти. Он отметил о важной роли БВШН в подготовке высококвалифицированных англоязычных кадров в нефтегазовой сфере и отметил о достижениях БВШН и влиятельности среди вузов: "Одна из главных целей БВШН заключается в увеличении числа азербайджанцев в иностранных компаниях мира".

Ректор также заявил о продолжении строительства нового кампуса БВШН: "Студенты будут обучаться в лучшем в регионе кампусе, оснащенном современной материально-технической базой".

В заключение мероприятия поступившим в 2015/2016 учебном году в БВШН студентам были подарены ноутбуки.