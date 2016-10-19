В БВШН прошла творческая встреча с народным артистом Фуадом Поладовым

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) в рамках проекта "Встреча с мастерами искусств" Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошла творческая встреча студентов и преподавательского состава БВШН с народным артистом Азербайджана Фуадом Поладовым.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, выступивший с приветственной речью проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов, рассказал присутствующим о самых важных этапах жизни и деятельности известного актера. Он отметил, что и сам является поклонником творчества Фуада Поладова с того самого дня, как увидел его впервые на экране в фильме "Следствие продолжается". Фуада Поладова, удостоенного звания народного артиста в 1986 году в возрасте 38 лет, без преувеличения можно назвать легендой азербайджанского театра и кино, сказал Рамиз Гумбатов. Он также выразил надежу, что встреча с известным артистом вызовет новый интерес студентов к его творчеству и они захотят вновь посмотреть фильмы с его участием.

Приветствуя студентов и преподавателей БВШН, Фуад Поладов отметил, что подобного рода встречи для него - большая ответственность, и, конечно, большая честь: "Я часто выступаю перед молодежью, и для меня важно, чтобы после таких встреч вы стали еще больше интересоваться театральным искусством. Как говорил Ататюрк, "Театр – это зеркало культурного уровня страны ("Tiyatro bir memleketin kültür seviyesinin aynasıdır")".

Известный актер рассказал о своей юности, студенческих годах, творческом становлении, важных вехах развития театрального искусства и кино в Азербайджане, взаимоотношениях с коллегами-актерами, вспоминал интересные, порой курьезные истории, случавшиеся во время съемок. Он также отметил, что работа в театре его привлекает больше, чем в кино. "На сцене актер всегда чувствует энергию зрителей. А если зритель почувствует фальшь на сцене, он больше в театр уже не придет", - сказал актер. Фуад Поладов продекламировал одно из стихотворений известного азербайджанского поэта Вагифа Самедолгу, творчество которого ему очень нравится. Он также подчеркнул важную роль, которую играет театр и искусство в целом в интеллектуальном развитии молодежи.

Зная о большой любви Фуада Поладова к поэзии, студентка БВШН Назпери Исфандиярзаде, обучающаяся по специальности "Химическая инженерия", прочитала стихотворение еще одного любимого актером поэта Рамиза Ровшана под названием "Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik…".

Затем Фуад Поладов ответил на многочисленные вопросы преподавателей и студентов. В конце встречи проректор по учебе, науке и международным связям БВШН Рамиз Гумбатов от имени присутствующих тепло поблагодарил почётного гостя за интересную беседу и преподнес гостю памятный подарок.