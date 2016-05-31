В БВШН прошла международная конференция на тему "Мультисекторальное сотрудничество: роль таможенной службы в развитии экономики в современном периоде"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла международная конференция на тему "Мультисекторальное сотрудничество: роль таможенной службы в развитии экономики в современном периоде".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН, мероприятие состоялось при совместной организации Бакинской Высшей Школы Нефти, Академии Государственного таможе нного комитета Азербайджанской Ре спублики и Бакинского регионального офиса Ме ждународной сети таможенных униве рситетов.

На церемонии открытия конференции выступили председатель Государственного таможенного комитета (ГКТ) Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант таможенной службы Айдын Алиев и ректор БВШН Эльмар Гасымов.

Открывший пленарное заседание конференции вступительной речью ректор БВШН Эльмар Гасымов, поприветствовал всех участников мероприятия и выразил удовлетворение их пребыванием в Высшей Школе. Он выразил свою радость в связи с проведениемв БВШН такой значительной конференции.

Председатель ГКТ, генерал-лейтенант таможенной службы Айдын Алиев выразил удовлетворение организацией этой конференции в Бакинской Высшей Школе Нефти. Айдын Алиев рассказал о значимости этого мероприятия, подчеркнув важность ее проведения.

На конференции с докладом на тему "Таможенная политика как ведущий аспект международного развития" выступил президент компании "Погранслужба KGH", член консультационного совета Международной сети таможенных университетов Ларс Карлссон. Также на конференции выступили с докладом ректор БВШН Эльмар Гасымов на тему "Роль нефтяной стратегии в развитии экономики Азербайджана", начальник Главного Управления по Оценке Эффективности и Программам Развития ГКТ Игбал Бабаев на тему "Применение инновационных проектов и принципы управления ими в таможенной службе", вице-президент BP по иностранным отношениям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли на тему "Таможенные процедуры по соглашениям о долевом разделе добычи в Азербайджане», главный инспектор ГКТ, менеджер Бакинского регионального офиса Международной сети таможенных университетов Лала Иманова на тему "Усовершенствование и упрощение таможенных процедур в направлении развития ненефтяного сектора" и секретарь Международной сети таможенных университетов Михаил Кашубски выступил на тему "Проблемы, связанные с правовым статусом морских нефтяных установок, - международное право и государственный опыт".

Затем были заслушаны доклады студентов и преподавателей Бакинской Высшей Школы Нефти и Академии ГКТ на темы "История и этапы развития таможенной службы Азербайджана", "Право ЕС и правовое регулирование акцизного налога в юридической системе Азербайджанской Республики", "Таможенное регулирование экономики", "Азербайджан во время постнефтяного периода", "Борьба с контрабандой", "Роль сельского хозяйства в местной экономике", "Всемирное таможенное сотрудничество: призывы и перспективы", "Государственное регулирование экономики" и т.д.