В БВШН прошел семинар по двум темам

© BANM

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) состоялся семинар на темы "Развитие карьеры в IT" и "Использование возможностей электронного правительства". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью БВШН.

Семинар для студентов Высшей Школы провели исполняющий обязанности директора Учебно-образовательного центра "Электронное правительство" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рауф Джаббаров и специалист Информационно-вычислительного центра министерства Эльвин Джафаров. В работе семинара принял участие декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов.

В своем выступлении Рауф Джаббаров подробно рассказал о современных информационных технологиях и особо остановился на перспективах трудоустройства и карьерного роста в этой сфере. Он также отметил, что главная цель семинара – помочь молодежи больше узнать о возможностях и преимуществах, которые предоставляют профессии, связанные с информационными технологиями.

Отметив важность проведения семинара, Эльвин Джафаров подчеркнул, что подобные учебные курсы призваны повысить интерес студенческой молодежи к построению карьеры в области информационных технологий. Он также отметил, что в условиях современного мира нужно уметь эффективно использовать электронные ресурсы и правильно пользоваться системой "Электронного правительства". Эльвин Джафаров рассказал об этой системе и подчеркнул, что "Электронное правительство" создает условия для предоставления государственными органами различных информационных и электронных услуг всем гражданам, физическим и юридическим лицам Азербайджана, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики.

В заключение семинара были даны ответы на вопросы.