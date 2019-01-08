В БВШН прошел конкурс знаний

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) при финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджанской Республики прошел конкурс знаний "Молодые инженеры-химики".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью БВШН.

Он организован в рамках проекта студентки третьего курса кафедры химической инженерии БВШН Гюльшан Исмайыловой, ставшей одной из победителей XI конкурса грантов Фонда молодежи.

Основной целью проекта было повысить интерес молодежи к науке и химическому машиностроению. Его участники должны были продемонстрировать знания основ химического производства и технологий, процессов переработки, а также новейших мировых тенденций в сфере развития химической инженерии.

Заявки на участие в конкурсе, объявление о котором было распространено в высших учебных заведениях, социальных сетях и молодежных студенческих организациях, подали около 150 студентов, обучающихся по специальности "инженер-химик". Конкурсантами стали около ста студентов и молодых инженеров, успешно прошедших отборочный тур и регистрацию.

Во время первого этапа состязания они отвечали на 10 вопросов открытого типа, а в ходе второго – на 20 вопросов тестового задания.

Первое место на конкурсе занял студент третьего курса кафедры химической инженерии БВШН Кенан Годжаев, второе – его однокурсница Гюльнар Садыгова. Третье место поделили выпускница Высшей школы, инженер-химик Саида Алескерова и студент третьего курса Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мохаммед Гулиев.

Участникам, показавшим лучшие результаты и занявшим первые три места, были вручены дипломы победителей и ценные призы.

Двадцати участникам проекта, также показавшим хорошие результаты, были вручены сертификаты и памятные подарки.