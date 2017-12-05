В БВШН прошел День донора

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ B Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла очередная благотворительная акция – "День донора". Как сообщили Report в БВШН, она была проведена по совместной инициативе Центрального банка крови Научно-исследовательского института (НИИ) гематологии и трансфузиологии имени Бахадура Эйвазова министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и SOCAR. В акции приняли участие многие преподаватели и сотрудники Высшей школы, ставшие в этот день добровольными донорами.

Представители отдела контроля за организацией оказания медицинских услуг сотрудникам SOCAR и члены выездной бригады высококвалифицированных врачей Центрального банка крови НИИ гематологии и трансфузиологии создали все необходимые условия для проведения акции на высоком уровне в соответствии с санитарными нормами.

"День донора" организован с целью помочь детям, страдающим от талассемии и нуждающимся в постоянном переливании крови. Благотворительная акция по сдаче крови в БВШН, как и во всех других подразделениях SOCAR, проводится ежегодно в рамках социальных проектов компании. Преподаватели и сотрудники Высшей школы принимают активное участие в реализации гуманитарных инициатив SOCAR, направленных на поддержку уязвимых групп населения.