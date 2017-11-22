В БВШН продолжает работу Школа управления проектами

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) успешно продолжает работу Школа управления проектами (SPM), которая создана при организационной поддержке БВШН, спонсорской поддержке компании BP и компаний-партнеров и технической поддержке британской компании Twenty Eight Strategy Execution (Stratex) и которая осуществляется на основе программы Университета Джорджа Вашингтона (США). Об этом сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН.

Студенты школы SPM, возможность учебы в которой вызывает большой интерес государственных и частных компаний, изучают различные аспекты управления проектами. По окончании обучения слушателям вручаются сертификаты о получении степени магистра Университета Джорджа Вашингтона.

В новом кампусе БВШН, торжественное открытие которого состоялось в мае этого года с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прошли занятия по двум основным курсам учебной программы SPM: "Вопросы качества для менеджеров проекта" и "Управление рисками". Занятия курса "Вопросы качества для менеджеров проекта" в группе "Stream 16" вел один из лучших инструкторов компании Stratex Джон Пелхам. Слушатели курса учились интегрировать контроль качества в процесс выполнения проекта на всем его протяжении, обеспечивать эффективное планирование контроля качества проекта и удовлетворенность заказчиков за счет мониторинга результатов с помощью инструментов контроля качества проекта, а также применять инструменты и методы управления качеством проекта. В рамках курса прошли практические занятия и дискуссии в группах.

В эти же дни занятия курса "Управление рисками" в группе "Stream 17" провел специально приглашенный в Баку инструктор компании Stratex Дидье Эстибаль. Участники программы учились использовать практический восьмиступенчатый процесс для управления рисками по проекту, определять угрозы и возможности в своем проекте, контролировать множественные риски и реагировать на риски на уровне конкретной задачи и проекта в целом.

По окончании курса ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил слушателям группы "Stream 16" сертификаты "Associate’s Certificate in Project Management", присвоенные совместно компанией Twenty Eight Strategy Execution и Университетом Джорджа Вашингтона за завершение обучения по первым трем модулям – базового тренинга по программе управления проектами.