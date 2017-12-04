В БВШН представлена программа стажировки BP

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) прошла презентация программы стажировки студентов в BP в Азербайджане. Как сообщили Report в БВШН, презентацию для студентов третьих-пятых курсов вуза провели представители компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции – менеджер по освоению скважин Энн Дэвис, советник по набору персонала Мехрибан Шихзаманова, координатор по набору персонала Сабина Велиева и инженер Самир Велиев.

Встречу открыл проректор БВШН по учебе, науке и международным связям Рамиз Гумбатов, который, в частности, подчеркнул, что презентации в Высшей школе программы стажировки в BP стали уже традиционными, а ее студенты участвуют в ней рамках долгосрочного сотрудничество между вузом и компанией.

Советник по набору персонала BP в Азербайджане, Грузии и Турции Мехрибан Шихзаманова вкратце проинформировала студентов об основных направлениях кадровой политики компании и программе ежегодной летней производственной практики для студентов. Менеджер по освоению скважин Энн Дэвис подробно рассказала о своем опыте работы во многих странах мира и профессиональном и карьерном росте, отметив, что ее первое знакомство с BP состоялось именно во время стажировки в компании.

Студенты пятого курса БВШН Нармин Аббаслы и Фархад Гадимов, обучающиеся по специальности "Инженер-нефтяник", поделились своими впечатлениями и представили отчет о своем участии в программе стажировки в BP в этом году, в ходе которой они решали конкретные производственные задачи и работали вместе с опытными специалистами. По их словам, стажировка в BP – это не просто активное участие в деятельности крупнейшей транснациональной компании, но и серьезная проверка профессиональных, деловых и личных качеств практикантов.

Выступившая затем координатор по набору персонала в BP в Азербайджане Сабина Велиева представила подробную информацию о программе летней практики студентов и трудоустройства молодых специалистов, правилах подачи документов, процессе и критериях отбора кандидатов. Отметив, что БВШН уже несколько лет успешно участвует в этой программе BP, она подчеркнула, что количество студентов вуза, выбранных для стажировки в компании, неизменно превышает число студентов из других вузов.

В заключение встречи представители BP ответили на многочисленные вопросы студентов Высшей школы.