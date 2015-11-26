​В БСУ проходит семинар для учителей русского языка

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском славянском университете состоялось открытие двухдневного семинара повышения квалификации учителей русского языка общеобразовательных учреждений Баку и преподавателей БСУ.

Как сообщили Report в пресс-службе вуза, организаторами семинара стали Бакинский славянский университет, Русская община Азербайджана, ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана при поддержке министерства образования и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Выступить со своими докладами перед учителями русского языка в Баку приехали ведущие специалисты Московского государственного лингвистического университета.

Ректор Бакинского славянского университета проф. А.А.Гаджиев рассказал о функционировании и преподавании русского языка в Азербайджане. Он отметил, что русская речь в Баку звучит повсеместно, на русском языке выпускается большое количество газет и журналов, функционируют школы и университеты с русским языком обучения. Бакинский славянский университет является ведущим государственным высшим учебным заведением республики, бережно относящимся к сохранению и развитию русского языка в Азербайджане. Он также подчеркнул, что особую роль в системе образования республики играют Бакинский филиал МГУ им.Ломоносова и недавно открытый филиал Медицинского университета им.Сеченова.

Первый заместитель председателя Русской общины в Азербайджане Б.П.Воронин поблагодарил БСУ за предоставленную возможность проведения подобных мероприятий. Он подчеркнул, что со стороны Россотрудничества и Посольства России в Азербайджане прилагается много усилий для развития русского языка в Азербайджане, и отметил важность проведения подобных мероприятий.

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и теории словесности МГЛУ О.В.Евтушенко рассказала учителям о программе семинара и отметила, что по окончании курса учителям будут вручены сертификаты о повышении квалификации.

На семинаре, который пройдет 26-27 ноября, будут прослушаны лекции на темы: "Освоение национально-культурных ценностей в процессе изучения русского языка", "Актуальные проблемы орфографии и пунктуации русского языка", "Использование электронных средств коммуникации и средств визуализации в процессе обучения русскому языку", "Использование современных методик преподавания русского языка в школе", "Современная лексическая норма", "Трудные случаи современной русской орфографии", "Методы подготовки и проведения тестирования, в том числе ЕГЭ".