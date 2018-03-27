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    В Билясуваре, Бейлягане, Имишли, Нефтчале и Саатлы соберут школы модульного типа - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27 марта президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию инфраструктуры образования в Билясуварском, Бейляганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах.

    Как сообщает Report, в целях сборки 12 школ модульного типа на 824 ученических места в Билясуварском, Бейляганском, Имишлинском, Нефтчалинском и Саатлинском районах (список прилагается) из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 4 172 000 манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Порядковый номерНазвания учебных заведений Выделенные средства
    1Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Муганкенд Билясуварского района390 000
    2Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Мирзагурбанлы Нефтчалинского района315 000
    3Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Гарагашлы Нефтчалинского района315 000
    4Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест имени Эльдара Рахманова села Ашагы Сурра Нефтчалинского района315 000
    5Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест имени Ровшана Бабева села Холтезекенд Нефтчалинского района390 000
    6Сборка общей средней школы модульного типа на 80 ученических мест села Холгарагашлы Нефтчалинского района390 000
    7Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Газахбереси Нефтчалинского района315 000
    8Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Пиреббе Нефтчалинского района262 000
    9Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест села Мурадханлы Имишлинского района315 000
    10Сборка общей средней школы модульного типа на 56 ученических мест номер 1 города Саатлы315 000
    11Сборка общей средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Ахмедли Бейляганского района425 000
    12
    Сборка полной средней школы модульного типа на 96 ученических мест села Гедекляр Бейляганского района    		425 000
    Всего 4 172 000
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