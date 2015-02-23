​В БГУ почтили память жертв Ходжалинской трагедии

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие в связи с 23-й годовщиной Ходжалинской трагедии. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу БГУ, мероприятие, которое началось с просмотра выставки в память о жертвах Ходжалинской трагедии в фойе университета, продолжило свою работу в большом актовом зале вуза.

После минуты молчания в память убитых армянскими палачами в Ходжалы мирных жителей, ректор университета, академик Абель Магеррамов рассказал об ужасах Ходжалинской трагедии. Ректор А.Магеррамов назвал резню, учиненную армянами при участии военнослужащих 366-го мотострелкового полка советской армии в Ходжалы в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года, невиданным в истории преступлением. Это злодеяние стало очередным проявлением целенаправленной политики геноцида и экспансии против азербайджанцев, проводимой в последние 200 лет армянами. По словам академика Абеля Магеррамова, только после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева мир узнал всю правду о Ходжалинском геноцида и других преступлениях армянских националистов.

"Ныне политика Гейдара Алиева успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, Фондом Гейдара Алиева, представительством Фонда Гейдара Алиева в России", - отметил ректор БГУ.

Затем доктор исторических наук, профессор Сани Гаджиев, доцент исторического факультета Боран Азиз, ссылаясь на исторические факты и документы, поделились своими мыслями о геноциде. Мероприятие завершилось прочтением студентами стихов, посвященных Ходжалинской трагедии.