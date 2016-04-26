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    Министр образования Туркменистана побывал в БГУ

    На встрече обсуждены вопросы сотрудничества БГУ с вузами Туркменистана

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет (БГУ) посетил министр образования Туркменистана Пурли Агамурадов, который находится с визитом в Азербайджане в связи с проходящим в Баку VII Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН

    Как сообщает Report, ректор университета, академик Абель Магеррамов рассказал гостю про историю становления БГУ, о его международных связях и сотрудничестве с организациями, в которых он состоит.

    На встрече, которая носила характер ознакомления с университетом, обсуждены вопросы сотрудничества БГУ с вузами Туркменистана.

    Министр образования Туркменистана Пурли Агамурадов побывал в научно-исследовательских и учебных лабораториях и центрах БГУ.

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