Министр образования Туркменистана побывал в БГУ

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Бакинский государственный университет (БГУ) посетил министр образования Туркменистана Пурли Агамурадов, который находится с визитом в Азербайджане в связи с проходящим в Баку VII Глобальным форумом Альянса цивилизаций ООН.

Как сообщает Report, ректор университета, академик Абель Магеррамов рассказал гостю про историю становления БГУ, о его международных связях и сотрудничестве с организациями, в которых он состоит.

На встрече, которая носила характер ознакомления с университетом, обсуждены вопросы сотрудничества БГУ с вузами Туркменистана.

Министр образования Туркменистана Пурли Агамурадов побывал в научно-исследовательских и учебных лабораториях и центрах БГУ.