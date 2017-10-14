 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Батуми открылась “Воскресная школа” по обучению азербайджанского языка

    В “Воскресной школе” будут бесплатно обучаться свыше 30-и человек

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Батуми провела церемонию открытия “Воскресной школы”, в которой дети, проживающих в Батуми азербайджанцев, будут изучать родной язык и историю.

    Как передает Report, открывший мероприятие главный консул Рашад Исмайылов рассказал о заботе о детях со стороны государства в Азербайджане, политике по отношению к детям, основанной еще всеобщим лидером Гейдаром Алиевым.

    Главный консул также проинформировал собравшихся о внимании и заботе, оказываемых со стороны президента Азербайджана, Ильхама Алиева и первого вице-президента, Мехрибан Алиевой.

    Отметим, что в “Воскресной школе” будут бесплатно обучаться свыше 30-и наших соотечественников.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi