В Батуми открылась “Воскресная школа” по обучению азербайджанского языка

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Азербайджана в Батуми провела церемонию открытия “Воскресной школы”, в которой дети, проживающих в Батуми азербайджанцев, будут изучать родной язык и историю.

Как передает Report, открывший мероприятие главный консул Рашад Исмайылов рассказал о заботе о детях со стороны государства в Азербайджане, политике по отношению к детям, основанной еще всеобщим лидером Гейдаром Алиевым.

Главный консул также проинформировал собравшихся о внимании и заботе, оказываемых со стороны президента Азербайджана, Ильхама Алиева и первого вице-президента, Мехрибан Алиевой.

Отметим, что в “Воскресной школе” будут бесплатно обучаться свыше 30-и наших соотечественников.