В Баку завершился прием в 1-е классы на основе конкурса

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Завершился прием в 1-е классы лицеев, гимназий и других общеобразовательных учреждений на основе конкурса.

Как сообщили Report в министерстве образования, для выявления талантливых детей в раннем возрасте и обеспечения для них инновационного процесса обучения в 15 общеобразовательный учреждениях Баку прием был организован на основе конкурса.

Электронная регистрация в лицеи, гимназии и другие общеобразовательные учреждения на 2016-2017 учебный год проводилась посредством сайта www.mektebeqebul.edu.az с 1 марта по 10 апреля. Всего обратилось 4 449 человек.

С 15 апреля по 15 мая в рамках конкурса на основании внутреннего устава этих учебных заведений была проведена оценка детей. Были оценены мировоззрение, математически-логическое мышление, психологическая подготовка, творческая способность детей. В целом, в 1-е классы было принято 2 350 учеников, 1 444 из них поступили в азербайджанский сектор, 1 206 - в русский сектор.

Самый высокий конкурс был отмечен в 23-й средней школе. Здесь на одно место претендовали более 3 человек.