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В Баку возобновила работу школа с преподаванием иврита

В Баку возобновила работу школа с преподаванием иврита С 2021-2022 учебного года в подчинении Управления образования города Баку начали функционировать полные средние школы №152 и 172.
Наука и образование
24 сентября 2021 г. 12:23
В Баку возобновила работу школа с преподаванием иврита

С 2021-2022 учебного года в подчинении Управления образования города Баку начали функционировать полные средние школы №152 и 172.

Как сообщили Report в управлении, согласно распоряжению министра образования Эмина Амруллаева, деятельность полной средней школы № 152 возобновлена.

Теперь, школа Хабад Ор-Авнер продолжает деятельность как полная средняя школа №152.

Наряду с другими предметами в школе преподаются "основы еврейской культуры", "история еврейского народа", а в качестве второго иностранного языка преподается иврит.

Трехэтажный школьный комплекс построен в соответствии с современными требованиями.

Отметим, что в новом учебном году в Баку завершено строительство 5 новых школ, продолжается строительство еще трех.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda ivrit dilini tədris edən məktəbin fəaliyyəti bərpa olunub

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