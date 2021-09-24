В Баку возобновила работу школа с преподаванием иврита

С 2021-2022 учебного года в подчинении Управления образования города Баку начали функционировать полные средние школы №152 и 172.
Как сообщили Report в управлении, согласно распоряжению министра образования Эмина Амруллаева, деятельность полной средней школы № 152 возобновлена.
Теперь, школа Хабад Ор-Авнер продолжает деятельность как полная средняя школа №152.
Наряду с другими предметами в школе преподаются "основы еврейской культуры", "история еврейского народа", а в качестве второго иностранного языка преподается иврит.
Трехэтажный школьный комплекс построен в соответствии с современными требованиями.
Отметим, что в новом учебном году в Баку завершено строительство 5 новых школ, продолжается строительство еще трех.