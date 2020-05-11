В Баку в связи с принятием в первый класс поступило 43 739 обращений

По данным на 11 мая (до 10:00), для принятия в первые классы бакинских школ по электронной системе (www.mektebeqebul.edu.az) поступило 43 739 обращений.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, этот показатель примерно на 85% больше прогноза по приему школьников.

Родители, не сумевшие пройти электронную регистрацию, могут отправить соответствующую информацию по номерам Whatsapp (+994 55 892-27-51, +994 55 892-95-89, +994 55 892-63-90) в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Рабочая группа на основе соответствующей информации окажет родителям помощь в регистрации.

По интересующим родителей вопросам они могут обратиться в телефонный информационный центр Министерства образования (номер 146) и инфоцентр Управления образования города Баку (012 599-12-22).