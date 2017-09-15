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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась церемония открытия нового здания Азербайджано-французского университета (UFAZ).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров, государственный секретарь министерства иностранных и европейских дел Франции Жан-Батист Лемуан, гендиректор отдела исследований и инноваций министерства высшего образования и научных исследований Франции Ален Беретс, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Мустафа Бабанлы, вице-президент Страсбургского университета Ирен Жакобергер, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Микаил Джаббаров сообщил, что этот день является одним из знаменательных между двумя странами: "Трудно недооценивать роль образования в налаживании связей между странами. Во вступительных экзаменах этого года наблюдался рост числа обратившихся в UFAZ".

Жан-Батист Лемуан сказал, что рад находиться с визитом в Азербайджане: "В новом учебном году мы ожидаем от вас больших надежд. Выделенное для UFAZ историческое здание проявляется как результат политической воли. Во Франции самое большое богатство - это знание человека. Обе стороны должны работать совместно, чтобы молодые люди могли получить образование на высоком уровне".

После этого с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, Страсбургским университетом и Фондом химических исследований Франции было подписано соглашение о создании Фонда UFAZ. Этот Фонд позволит Франции, Азербайджану и международным компаниям поддержать дальнейшее развитие UFAZ и его исследовательской деятельности.

Отметим, что в течение 2017/2018 учебного года UFAZ намерен дать образование по программе бакалавра по специальностям химия, геофизика, нефтегазовая инженерия и информатика 283 студентам (240 из них будут получать государственную стипендию).