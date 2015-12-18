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    В Баку состоится презентация книги-сборника статей об истории Казахского ханства

    Презентация состоится 22 декабря в Бакинском государственном университете

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация книги-сборника статей на азербайджанском языке об истории Казахского ханства.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, книга посвящена 550-летнему юбилею образования первой государственности казахов - Казахского ханства и подготовлена посольством Казахстана совместно с Международной Тюркской Академией.

    Презентация состоится 22 декабря в Бакинском государственном университете. 

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