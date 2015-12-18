В Баку состоится презентация книги-сборника статей об истории Казахского ханства

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация книги-сборника статей на азербайджанском языке об истории Казахского ханства.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, книга посвящена 550-летнему юбилею образования первой государственности казахов - Казахского ханства и подготовлена посольством Казахстана совместно с Международной Тюркской Академией.

Презентация состоится 22 декабря в Бакинском государственном университете.