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В Баку сильный ветер повредил кровлю школы

В Баку сильный ветер повредил кровлю школы "В результате резкой смены погодных условий и сильного ветра в столице повреждена кровля средней школы №278".
Наука и образование
4 апреля 2022 г. 17:09
В Баку сильный ветер повредил кровлю школы

"В результате резкой смены погодных условий и сильного ветра в столице повреждена кровля средней школы №278".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что надлежащие структуры проинформированы об инциденте: "Как только позволят погодные условия, будет обеспечена ликвидация вызванных ветром последствий. В других школах столицы никаких серьезных инцидентов в связи с погодными условиями не произошло".

В последний раз полная средняя школа №278 была отремонтирована в 2008 году.

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Версия на азербайджанском языке Güclü külək Bakıda məktəbin dam örtüyünü zədələyib

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