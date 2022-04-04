В Баку сильный ветер повредил кровлю школы

"В результате резкой смены погодных условий и сильного ветра в столице повреждена кровля средней школы №278".

"В результате резкой смены погодных условий и сильного ветра в столице повреждена кровля средней школы №278".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что надлежащие структуры проинформированы об инциденте: "Как только позволят погодные условия, будет обеспечена ликвидация вызванных ветром последствий. В других школах столицы никаких серьезных инцидентов в связи с погодными условиями не произошло".

В последний раз полная средняя школа №278 была отремонтирована в 2008 году.