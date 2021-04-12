В Баку ректор заразился коронавирусом, в вузе приостановлены занятия

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керимли заразился коронавирусом.
Об этом Report сообщил сам народный артист.
Он отметил, что восемь дней назад почувствовал недомогание: "Тест на коронавирус дал положительный результат. Состояние моего здоровья хорошее, я продолжаю лечение в домашних условиях. Все хорошо".
Руководитель пресс-службы консерватории Анар Бейляров сообщил Report, что в вузе очные занятия приостановлены из-за заражения.
По его словам, в консерватории у троих сотрудников результат теста на COVID-19 вышел положительным: "Из-за роста случаев заражений по поручению ректора с сегодняшнего дня очные занятия бессрочно приостановлены. Занятия будут продолжаться в онлайн-форме".