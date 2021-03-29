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В Баку расцвел Хары-бюльбюль

В Баку расцвел Хары-бюльбюль Ученикам удалось адаптировать растение к городским условиям
Наука и образование
29 марта 2021 г. 13:40
В Баку расцвел Хары-бюльбюль
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Учащиеся средней школы № 120 города Баку выращивают цветок Хары-бюльбюль, ставший символом Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, цветок был выращен учащимися под руководством специалиста в области сельского хозяйства Хиджран Керимовой.

Хары-бюльбюль, произрастающий в высокогорной местности, среди скал и на травянистых склонах, весьма прихотлив. Вырастить цветок в условиях школы было весьма нелегко. Несмотря на теплый климат Баку с присущими ему порывами ветра, ученикам удалось адаптировать растение к городским условиям.

Это не первый успех учеников специализированного класса школы №120. Ранее Хиджран Керимова вместе с учениками путем скрещивания вырастила новую разновидность роз.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda məktəblərdən birində xarıbülbül yetişdirilir

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