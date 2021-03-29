В Баку расцвел Хары-бюльбюль

Ученикам удалось адаптировать растение к городским условиям

Учащиеся средней школы № 120 города Баку выращивают цветок Хары-бюльбюль, ставший символом Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, цветок был выращен учащимися под руководством специалиста в области сельского хозяйства Хиджран Керимовой.

Хары-бюльбюль, произрастающий в высокогорной местности, среди скал и на травянистых склонах, весьма прихотлив. Вырастить цветок в условиях школы было весьма нелегко. Несмотря на теплый климат Баку с присущими ему порывами ветра, ученикам удалось адаптировать растение к городским условиям.

Это не первый успех учеников специализированного класса школы №120. Ранее Хиджран Керимова вместе с учениками путем скрещивания вырастила новую разновидность роз.