В Баку проходит конференция "Диалог СМИ и образования"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Академии государственного управления при президенте Азербайджана начала работу практическая конференция на тему: "Диалог СМИ и образования". Как сообщает Report, в работе конференции, которая проводится по инициативе министерства образования, принимают участие представители министерства, руководители пресс-служб высших учебных заведений, известные эксперты образования и журналисты. Выступивший на конференции первым, ректор академии Урхан Алекберов отметил, что сегодня в области образования в Азербайджане проводится большая работа: "Мы должны высоко оценить преобразования, проводимые сегодня в этой области министром образования Микаилом Джаббаровым. Естественно, что вся деятельность в этой сфере направлена на повышение уровня развития нашего образования".

На первой сессии под названием "Технологии PR" с презентацией на тему "Подготовка и распространение пресс-релизов" выступил заведующий отделом информации и работы с НПО и СМИ министерства образования Джасарет Валехов. Он отметил, что важной целью является продолжение обсуждений со стороны министерства в области "Диалога СМИ и образования": "Таким образом, министерство еще более усовершенствует свою работу с различными органами СМИ в Азербайджане, выслушает и изучит мнения экспертов в области образования".

Он также заявил, что начиная со следующего года, для сотрудников пресс-служб будут проводится тренинги по различным вопросам СМИ.

Веб-мастер министерства образования Мехман Шафагатов в своей презентации "Университетские сайты: Где вы в паутине?", ознакомил присутствующих с итогами мониторинга, проведенного в области веб-ресурсов в вузах и их деятельности в виртуальном мире. Далее были проведены обсуждения по этой теме и даны ответы на интересующие вопросы.

Отметим что, конференция продолжит свою работу в Бакинской Высшей школе нефти. В работе II сессии под названием "Как быть представленным в социальных СМИ?", пройдут различные обсуждения, связанные с образованием и СМИ.