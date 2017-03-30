В Баку пройдет образовательная акция - Тотальный диктант

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 8 апреля в очередной раз пройдет образовательная акция по русскому языку - Тотальный диктант. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра (РИКЦ), в этот день его будут писать по всему миру – более чем в 800 городах 68 стран, а также в воздухе на десяти пассажирских рейсах, в поездах, междугороднем троллейбусе и на бортах барков "Крузенштерн" (Калининград) и "Паллада" (Владивосток).

Текст диктанта в этом году специально для акции написал известный российский писатель Леонид Юзефович.

В Баку свои знания русского языка желающие смогут проверить на двух площадках, которые будут действовать в Российском информационно-культурном центре. Диктант продиктуют заведующая кафедрой иностранных языков Азербайджанского государственного педагогического университета Лейла Везирова и доцент кафедры истории русской литературы Бакинского славянского университета Антонина Третьякова.

Чтобы принять участие в Тотальном диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, выбрав соответствующую площадку.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека.