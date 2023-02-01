В Баку пройдет II Бакинская научная олимпиада

Среди учащихся общеобразовательных учреждений Баку пройдет II Бакинская научная олимпиада.

Среди учащихся общеобразовательных учреждений Баку пройдет II Бакинская научная олимпиада.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Основной целью олимпиады, организованной совместно Управлением образования города Баку и Бакинской высшей школой нефти по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, является дальнейшее повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии) и выявление талантливых учеников.

Олимпиада будет проводиться в два этапа среди учащихся 8 и 9 классов.

Команды, которые будут участвовать в I этапе олимпиады, должны пройти электронную регистрацию ( https://forms.gle/gM8uRV8nMWrCm5EP7 ) до 5 февраля 2023 года.

24 команды, показавшие наилучшие результаты в первом этапе (18 февраля), пройдут во второй финальный этап.