В Баку пройдет II Бакинская научная олимпиада

Среди учащихся общеобразовательных учреждений Баку пройдет II Бакинская научная олимпиада.
Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.
Основной целью олимпиады, организованной совместно Управлением образования города Баку и Бакинской высшей школой нефти по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, является дальнейшее повышение интереса учащихся к естественным наукам (физике, химии, биологии) и выявление талантливых учеников.
Олимпиада будет проводиться в два этапа среди учащихся 8 и 9 классов.
Команды, которые будут участвовать в I этапе олимпиады, должны пройти электронную регистрацию (
24 команды, показавшие наилучшие результаты в первом этапе (18 февраля), пройдут во второй финальный этап.