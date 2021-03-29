В Баку открылись 4 закрытые из-за коронавируса школы

Продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава

С 29 марта в бакинских полных средних школах №59, 98, 274 и 320 возобновлен очный учебный процесс.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, истек срок карантина, определенный для контингента указанных школ на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

Из-за положительного результата теста на COVID-19 у 1 учителя в средней школе № 98, 4 учителей в средней школе №274 и директора средней школы №59 обучение в школах временно было продолжено в форме дистанционного обучения. В целях предотвращения заражения COVID-19 учащихся и коллектива полной средней школы № 320, временно функционирующей в административном здании школы № 274, обучение в этой школе в течение двух недель продолжалось в дистанционной форме.

"В настоящее время учебный и учебно-воспитательный процесс в образовательных учреждениях организуется в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджане в период особого карантинного режима", утвержденных соответствующим постановлением Кабинета министров. Для более надежной защиты учащихся и педагогического состава школы от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, осуществляется регулярный мониторинг исполнения соответствующих правил. Для восстановления нормальной учебной среды в общеобразовательных учреждениях столицы продолжается процесс вакцинации педагогического и технического состава. Все работники образования активно участвуют в процессе вакцинации", - сообщили в управлении.