​В Баку откроется офис Международной сети таможенных университетов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Международная сеть таможенных университетов (INCU) насчитывает более 200 членов по всему миру. Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам основатель и президент INCU Дэвид Уидоусон.

По его словам, офис в Баку будет региональным офисом по Европе: "Некоторое время назад мы запланировали открытие регионального офиса в Европе. Вели переговоры с разными странами, и приняли решение открыть этот офис в Баку".

Он также выразил благодарность Государственному таможенному комитету Азербайджана за сотрудничество.