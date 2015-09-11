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    ​В Баку откроется офис Международной сети таможенных университетов

    Офис в Баку будет региональным офисом INCU по Европе

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Международная сеть таможенных университетов (INCU) насчитывает более 200 членов по всему миру. Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам основатель и президент INCU Дэвид Уидоусон.

    По его словам, офис в Баку будет региональным офисом по Европе: "Некоторое время назад мы запланировали открытие регионального офиса в Европе. Вели переговоры с разными странами, и приняли решение открыть этот офис в Баку".

    Он также выразил благодарность Государственному таможенному комитету Азербайджана за сотрудничество. 

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